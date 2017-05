I Am Oak back at 3FACH Thijs Kuijken kommt aus Holland und musiziert seit 2008 unter dem Namen “I Am Oak”. Seit 2008 hat Thijs schon unzählige Alben veröffentlicht, einige davon haben auch schon Musikpreise abgesahnt. “I Am Oak” war übrigens schonmal 2013 im 3FACH zu Gast, dazumals aber noch mit Babyface und in anderer Bandformation Mit Bandunterstützung tourt “I Am Oak” jetzt mit dem neuen Album “Our Blood” im Gepäck durch Deutschland und die Schweiz. Halt machen sie dabei in Luzern, Chur und Zürich (Infos dazu gibt’s hier). Wir hatten Thijs und seine Bandmitglieder heute im Studio, dabei hat er auch live einen Song performt, das klang dann etwa so: “I Am Oak” hörst du hier über sein Leben und seine Musik reden: