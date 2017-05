“Ich war der grösste und dickste Zwerg!” Er ist eine lebende Legende. Pedro Lenz bezeichnete ihn als “Musik-Saurier”. Seit Jahrzehnten steht er auf der Bühne im In- und Ausland, beglückt die Menschen mit seiner Musik und bleibt dabei cooler als die Rückseite des Kopfkissens. Endo Anaconda ist ein Mann des Lebens, einer beinahe ausgestorbenen Art zugehörig. Mit seinem Neuling “Endosaurusrex” tourt er durch die Schweiz und das nahe Ausland. Würde man seine Aussagen in einem Buch binden lassen, es wär erfolgreicher als die Bibel. Für das Interview in der Stooszyt kämpfte sich der Neu-Emmentaler durch den Verkehr, sprach über Gott und die Welt, ohne seine Botschaft zu vergessen!