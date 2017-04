Immer noch “Jong & Hässig”: Mimiks hat nachgeladen Das neue Album von Mimiks ist fertig! Bereits am Samstag spielte der Luzerner Rapper “Jong & Hässig Reloaded” einer exklusiven Runde in voller Länge vor – und zwar im Wasserturm der Kappellbrücke. Im Dachstock dieses historischen Gebäudes durfte Radio 3FACH schon hören, was Mimiks in der Pipeline hat. An der Pre-Listening-Session war die halbe Luzerner Rapszene vertreten, so auch Marash & Dave (siehe oben im Bild), um gemeinsam erlebte Anekdoten zum Besten zu geben. Im Podcast verrät Mimiks treuer Tour-Back-up Pablo, wie er Mimiks zum allerersten mal bei Radio 3FACH angetroffen hat. Ähnlich familiär geht es auch auf dem neuen Album zu und her. Und wie schon auf “Jong & Hässig Vol. 1” von 2012, machte sich Mimiks nicht gross einen Kopf um Songkonzepte und Inhalte. Trotzdem – oder gerade deshalb – sei es Mimiks’ bestes Album. @mimiksofficial @ RB Secret Gig / Album Pre-Listening @ Wasserturm – 21.04. – J&H Reloaded – Mo 17-19:00 die Storry onAir, tune in! Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 8. Apr 2017 um 11:51 Uhr Im Interview erzählt Mimiks, wie er an diesem Album gearbeitet hat, und wie er es geschafft hat, einem Album ohne inhaltliches Konzept einen roten Faden zu verpassen.