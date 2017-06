In schwarz-weiss Kreativität finden Davix (links) und Karim kennen sich schon seit der Kunsti-Zeit hier in Luzern. Der eine Künstler und Filmemacher, der andere voll dem Filmgenre zugewant, haben sie eine Musik-Dokumentation realisiert. Die Idee entstand, als sie in Bern ein Konzertplakat der Bands The Young Gods und Koch-Schütz-Studer sahen. Diese kollaborierten vor gut sieben Jahren und brachten ein Gemisch aus Free-Jazz und Industrial auf die Bühne. Für Davix und Karim die Möglichkeit einer – also eigentlich mehreren – Fragen auf den Grund zu gehen: Wo liegt der Ursprung von Kreativität? Wieso hat man mal eine Idee und manchmal nicht? Ihr Film Supersonic Airglow versucht zu antworten.