Jugendliche integrieren Jugendliche Wie kann man mit verschiedenen Kulturen umgehen?

Integration von Asylsuchenden ist momentan ein grosser Punkt in der Gesellschaft.

In Zug haben sich Jugendliche zusammen getan und im Rahmen einer Bachelorarbeit für soziokulturelle Animation das Projekt “Jugend überwindet” gegründet.

An vier Nachmittagen haben sie zusammen mit jungen Asylssuchenden zwischen 16 und 20 Jahren gespielt, gekocht und gebastelt.



Nächsten Samstag findet in Zug eine Wiederholung “Jugend überwindet 2.0” statt. Mehr Informationen darüber ist auf der Seite von Industrie 45 zu finden. Ronit und Lorena, welche am Projekt beteiligt sind, waren heute hier in der Stooszyt zu hören.