Inti mit OASG Organisator + “Musig uf de Gass” Line Up! Das Openair St. Gallen startet in die 41. Runde. Vom 29. Juni bis 02. Juli kannst du über 80 Acts sehen! Wir haben mit dem Organisator vom OASG, Christof Huber, über neues, altes, flop Festivals, Sicherheit, Millennial-Anforderungen und Trends gequatscht.

In den 20 Jahren in denen Christof das OASG organisiert hat, war das aber nicht das einzige. Ebenfalls verantwortlich ist er für das “Musig uf de Gass” direkt nach dem OASG am 03. Juli, gewidmet den Künster/Innen im Raum der Ostschweiz. Einen kurzen Blick in dessen Line Up warfen wir in der Stooszyt!