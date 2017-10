Die Jungen interessieren sich nicht für die Politik. Ha, denkste! Gestern Freitag debattierten an der Jugendsession 42 Jugendliche im Regierungsgebäude in Luzern. Sie erarbeiteten vier Peditionen in vier Gruppen und stimmten dann im Kantonsratssaal über diese ab. Am meisten Stimmen bekam die Pedition für einen Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen für Kantonsangestellte. Diese Pedition wird nun an den “echten” Kantonsrat weitergeleitet und darüber abgestimmt. Wir mischten uns unter die Nachwuchs Politiker*innen und fühlten den politischen Vibe der jungen Stimmen.

Weitere politische Anliegen und die Gesichter zu den Stimmen hier im Video: