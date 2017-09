Junge Kunst zmitzt in Züri Hast du dich schon mal gefragt, wo es all die Kunst-Studierenden nach ihrem Studium hintreibt? Werden die alle Künstlerinnen und Künstler? Ein Teil davon, ja. Und für genau jene jungen Kunstschaffenden gibt es Up & Coming, eine Plattform, welche den Künstlern eine Präsentationsmöglichkeit bietet. Vor drei Jahren gründeten die drei Jungs Laurin, Flo und Joel Up & Coming und mittlerweile bewerben sich die jungen Künstlerinnen und Künstler bei ihnen, um in den Katalog aufgenommen zu werden. Dieses Wochenende (8.9-10.9) organisieren Up & Coming ihre erste Ausstellung abseits vom Web und haben dafür über 70 Künstlerinnen und Künstler eingeladen, ein Kunstwerk zu schaffen. Einzige Vorgabe: Es muss A4-Format sein. Von Performance-Künstlern bis Bildhauern, alle setzten ihre Kunst in diesem Format um. Am Freitag startet die Up & Coming offline Ausstellung mit einer Vernissage. Wie auch die Kunst ist die Location an der Weinbergstrasse 48 in Zürich einmalig – aber höre am besten selbst: