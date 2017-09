junge Talente am “UPCOMING FILM MAKERS” “Zentrales Anliegen des Schweizer Jungfilmfestivals Luzern – UPCOMING FILM MAKERS ist die Förderung des so vielseitigen, bewegten und bewegenden Mediums Film. Die der Filmkunst innewohnende Eigenschaft berühren, bewegen, begeistern, überraschen, zum Nachdenken anregen, wachrufen oder gar entfesseln zu können, macht die faszinierende Ausdruckskraft von Filmen aus und macht das Medium durch seine Eindringlichkeit so wertvoll. Film als Träger und Übermittler kann dadurch auch die Rolle des gesellschaftlichen Vermittlers einnehmen und zum Dialog anregen. Indem wir Kreativität und Können des Nachwuchses mit der Prämierung von herausragenden Werken unterstützen, wollen wir zur Bereicherung der Filmwelt mit all ihren Facetten und gesellschaftlichen Aspekten beitragen. Dabei sind wir bestrebt, der Vielfalt der Schweizer Nachwuchsfilmszene durch eine breite, aber sorgfältige Programmierung gerecht zu werden.” Am 22. und 23. September kann man im Kino Bourbaki mal wieder ein Update aus der jungen schweizer Filmszene bekommen. Es gibt Podiumsdisskusionen, VR-Vorstellungen und ganz viele Preise zu vergeben, nicht verpassen!