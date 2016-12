“Tschau, tschau, Mada-da-da-dame” – diesen Refrain wird man noch öfters zu hören bekommen. Vielleicht nicht auf 3FACH. Aber auf anderen Sendern hat die neue Single von Marash & Dave voll eingeschlagen. So waren sie in den letzten Wochen zu Gast in verschiedenen deutschschweizern Radio, und auch auf der JRZ-Bühne in Luzern zu sehen. Ein Glück, dass sie auch für das 3FACH noch Zeit gefunden haben. Schliesslich sind die beiden Studenten auch noch im Prüfungsstress. Im Interview reden sie über das kommende Album, und natürlich über den Kick Ass Award. Und Obacht – es wird auch das Geheimnis gelüftet, wie die Bandvotings zum Teil zustande kommen.