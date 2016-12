KAA16: The Churchhill Garden + Shoegaze = Love Andi Jossi ist eine “One-Man-Band” namens The Churchhill Garden. Mit seinem Track “The 8th Day” ist er für den “Kick Ass Award 2016” in der Kategorie “Bester Song” nominiert. Heute war er im Studio zu Gast und verriet uns von welchen 80er & 90er Bands er sich inspirieren lässt.