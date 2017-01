Kafichränzli mit (Alright) Gandhi Heute ging es in der Stooszyt jazzy, bunt und international zu und her. Wir haben Schäfchen getroffen und mit Gandhi über Skype gequaselt…. Gemeint ist die Band “Alright Gandhi”, die morgen Abend im Neubad spielen wird. Sie haben eine ganz eigene Musikstilrichtung gefunden, die aber bei einer Band ganz gekonnt anhakt.

Auch die Wahl des Namens stand heute immer wieder im Zentrum des Gesprächs – Geheimnisse wurden gelüftet und über Autotune diskutiert. Man sieht also, es lohnt sich rüüüdig dieses Interview zu hören und morgen Abend das Füdli ins Neubad zu schwingen: