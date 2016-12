Wie du bestimmt weisst ist das Radio 3FACH aus einem Kantiprojekt entstanden. Auch an der Kantonsschule Alpenquai gibt es solch ein Projekt. Es nennt sich “Radio Adrenalin”. Ein Paar mal im Jahr wird Mittags aus den Zimmern des Alpenquai’s berichtet. Das unterstützen wir natürlich gerne, denn heute drehte sich alles um den Begriff “Food Waste”. Doch was heisst das genau, was hat es für folgen für die Umwelt und wie kann man es stoppen? All das hörst du im Podcast.