Kein Schlaf hat seinen Preis Am 17.03.17 ist der internationale Weltschlaftag! Schlafen, Schlaf! Alle brauchen es. Zu wenig Schlaf und bringt Risiko mit sich. Leider ist es aber auch gar nicht immer so einfach einzuschlafen. Da fängt das Problem an, mit der verfügbaren Schlafzeit geht das Problem weiter und mit dem Aufstehen sind wir dann endgültig im Sch****, Sorry, Seich. Katrin Uehli, Beraterin des Präventionsangebots der Suva, erklärt, welche Auswirkungen Schlafmangel, flascher Schlaf und ein unregelmässiger Tagesrhythmus hat (hört zu ihr Partyaffen und Studentenjobber da draussen!), was das mit Alkohol zu tun hat und wie man besser einschlafen kann: Vor einiger Zeit hat uns Schlafpsychologe Dr. med. h. c. Günther W. Amann-Jennson ausserdem vor dem “Mordinstrument Wecker” und dem “sinnlosen” aber von uns doch so geliebten “Snooze-Modus” gewarnt:

Wenn du schon gar nicht mehr weisst, was Schlaf eigentlich wäre, bzw. wie sich das anfühlt – letztes Jahr in der 3NACHT-Special Woche wollten wir das während dem Arbeiten herausfinden. Dazu hatten wir unser Sendeprogramm kurzerhand um 12 Stunden verschoben:

