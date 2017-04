Schüler*innen-Verbände demonstrierten heute wieder mal. Laut Organisatorinnen und Organisatoren waren in Luzern rund 1000 Menschen, in der gesamten Schweiz 4000 gegen Sparübungen in der Bildung auf der Strasse. Wir haben Stimmen eingefangen, was die Anliegen der demonstrierenden Schülerinnen und Schüler sind und ob die x-te Demonstration etwas ändern wird.