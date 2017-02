Ein gutes Hörspiel ist doch fast so toll wie Radio hören. Das dachte sich auch die Radioschule Klipp und Klang und startete vor wenigen Jahren im Graubünden mit ihrem ersten Wanderhörspiel-Projekt. Ein Hörspiel, welches mit den fünf verschiedenen Mundarten des Rätoromanisch spielt. Nun ist letztes Jahr auch in der Zentralschweiz, in fünf verschiedenen Kantonen, ein solches Projekt gestartet worden. Sechs Schulklassen aus fünf verschiedenen Kantonen aus der Zentralschweiz haben in einem zweitägigen Workshop je eine Episode zu den Wanderhörspielen entwickelt. Dabei geht es unter anderem um das Fördern von Kreativität, Fantasie aber auch zentral, um die Sprache.

Der Projektleiter der Wanderhörspiele, eine Lehrperson und zwei Schülerinnen haben mit dem 3FACH darüber gesprochen.