Kohle für freie Szene Als knausrig, prüde und Kulturbanause-Kanton ist der Kanton Luzern in letzter Zeit in einem schlechten Licht gestanden. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass der Kanton Luzern all halb Jahr eine Kulturförderung macht. Dieser zeichnet in einer Produktionsförderung mit Fördergeld in den Sparten Musik, Theater/Tanz und Recherchebeiträge. “Die Motivation ist eigentlich die Leute, die kreativ und Kulturschaffende sind, in breiten Feldern zu unterstützen”, so Leiter der Kulturförderung Luzern, Stefan Sägesser. Ab sofort kann man sich HIER einschreiben.