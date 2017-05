Diese Kunst wird immer bei dir bleiben. Immer mehr Menschen stechen sich Tattoos. Und zwar von allen Sparten und Szenen und manchmal wissen die Tätowierer selbst nicht mal wieso sich die Leute jetzt eigentlich ein Tattoo stechen. So zum Beispiel Ivo Habermacher, der sein eigenes Studio Herzeleide in Rickenbach hat. Er und andere Tattookünstler und -künstlerinnen stellen dieses Wochenende ihre Stiche im Neubad, am Jahrmarkt der schönen Stiche aus. Und wenn du willst, kannst du dir da sogar selbst noch ein Tattoo stechen lassen.

Ivo Habermacher hat heute mit dem 3FACH gesprochen:



Jahrmarkt der schönen Stiche:

Samstag: 16 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag: 12 Uhr bis 17 Uhr

Ort: Pool

Eintritt: Frei