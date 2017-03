Kunst für alle an der Jungkunst in Winterthur! Keine Fachausdrücke, keine Hochnäsigkeit, kein Druck. Die Kunstszene kann einem schon mal Angst machen, so viele Ausdrücke und wehe ich weiss nicht wie die Künstlerin heisst, dann gibt’s gleicht abwertende Blicke von jeder Seite! All das gibt’s an der Jungkunst nicht, ganz ungezwungen werden dort Werke von jungen schweizer Künstlern zwischen 18 und 35 ausgestellt. Es ist nicht nur eine tolle Plattform, um als Künstler/in gesehen zu werden, auch ist es eine gute Möglichkeit, als nicht-Kunst-Fanatiker der Kunst näher zu kommen. Alle Gemälde, Skulpturen, Fotos etc. kann man kaufen und das zu humanen Preisen, ein echtes Unikat! In deinem Leben dreht sich alles um die Kunst & du willst deine Arbeiten an der Jungkunst ausstellen? Bis zum 31. März kannst du dein Portfolio per PDF einschicken, alles dazu findest du auf jungkunst.ch/anmeldung!