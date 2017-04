Kutti MC an der Volière? Die Vögel zwitschern was das Zeug hält. Der April macht wettermässig was er will. Doch hat er uns bisher schon ein paar wundervolle Voliére Abende beschert. Der gestrige Abend wurde von SSSS musikalisch begleitet. Das Bier ist kalt, das Wetter ist schön, die Stimmung ist heiter. Was wünscht man sich mehr? Wir haben Samuel Savenberg aka SSSS (oder Kutti MC?) vor seinem Set an der Voliére in den Kreuzverhör genommen.