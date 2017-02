Lesen, Spielen, Zeichnen – Die HOTZ/Improlesung Das Prinzip einer HOTZ/IMPROLESUNG ist simpel:

Es gibt bis zu einer Hand voll Schauspieler/innen, eine oder mehrere Musiker und eine/n

Illustrator/in. Die bekommen an dem Abend der Veranstaltung einen unbekannten Text

(in der Regel einen Theatertext) und versuchen diesen improvisiert zu verarbeiten. Die

Schauspieler/innen lesen den Text und schlüpfen dabei in verschiedene Rollen, wechseln

die Rollen, kommentieren die Szenerie und beziehen das Umfeld und den Musiker in die

Aufführung mit ein. Die/der Illustrator/in kennt den Text ebenso wenig und zeichnet das

gehörte Live auf Papier. Diese Livezeichnung wird direkt per Video aufgenommen und auf

einen Beamer (sichtbar für die Zuschauer) übertragen.

Auch der Veranstaltungsort kann Auswirkungen auf die Wahl des Themas oder des Textes

haben.

Die Idee für diese Lesung entstammt der ersten Leseprobe bei Beginn einer Probenphase

für ein Theaterstück. Herausgekommen ist dabei eine Art Improslam mit vorgegebenem

Text.

Olli und Mario gaben uns in der Stooszyt einen kleinen Einblick in das Projekt: