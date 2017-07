Liebe Lehrlinge, schwinget eure Pinsel! Die wohl farbigste Strasse Luzerns soll auch weitere 40 Jahre die farbigste bleiben. Vor 1975 waren nämlich alle Häuser an der Steinenstrasse grau und karg. Mit Blick auf die 800-Jahr-Feier Luzern, wurden die Quartiervereine dazu aufgefordert ihre Quartiere nach dem Motto “Mut zur Farbe” neu zu gestalten. So auch an der Steinenstrasse. Nur die Wand ganz am Ende der Strasse blieb vorerst grau. Aber auch das änderte sich ziemlich schell. 1977 entwarf Werner Vogel, auf Initiative des Quartiervereins Hochwacht, ein Motiv für die noch karge Wand. Sie soll die Steinenstrasse wiederspiegeln, in all ihren Farben, nicht zuletzt ein Trick, um die Strasse indirekt optisch zu verlängern. Hilfe bekam Werner Vogel auch dazumals schon von Malerlehrlingen. Das, dank der Zusammenarbeit zwischen des Quartiervereins Hochwacht und dem Malermeisterverband Luzern & Umgebung (heute luzernermaler). Die letzten 40 Jahre sind, weder an uns Menschen, noch an dem Wandbild, spurlos vorbeigeganen. Damit Einheimische und Touristen weitere 40 Jahre Freude an diesem Kunstwerk haben können, hat sich Sylvie Meylan (Anwohnerin & Dekorationsmalerin) dazu entschlossen, den Quartierverein Hochwacht, den Malerverband, sowie Werner Vogel wieder an den selben Tisch zu setzten & das Bild zu restaurieren. Und auch jetzt, 40 Jahre später, überlässt man die Verantwortung den Lehrlingen. Obwohl sie in der Berufsschule lernen, wie man solche restaurationen macht, haben sie im Alltag kaum die Möglichkeit dazu, ihr können zu beweisen. Oft werden sie unter Zeitdruck auf einer grossen Baustelle eingesetzt. Was alles zu so einer Restauration gehört & ob sich die Lehrlinge amüsieren, hörst du im Podcast! Weitere Infos und Bilder findest du auf der Facebook Seite Wandbild Steinenstrasse