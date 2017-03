Luzern 180 – “Pablo” “Luzern 180 – Das Nachtleben aus der Sicht der Arbeitenden” ist eine neue Beitragsreihe, hier auf 3FACH. Sie soll aufzeigen, wer eigentlich hinter all dem Vergnügen steckt, welches wir Woche für Woche erleben dürfen. Manchmal bewegen sie sich im Hintergrund, die Helden der Nacht. Manchmal stehen sie genau vor deiner Nase und du merkst es nicht einmal. Arbeiten, wenn alle andern feiern. Ja, dafür ist nicht jeder Mensch geeignet. Jemand wie Du und Ich opfert wohl kaum, jedes Wochenende dafür, die Kotze und Scheisse fremder Menschen zu putzen, oder ständig “das Arschloch” an der Tür zu sein, dass dich nicht in den Club lässt. Mal abgesehen davon, dass du kaum Zeit, oder gar die Gelegenheit dazu hast, selbst in den Ausgang zu gehen, musst du dich die ganze Nacht mit Menschen befassen, die, dank dem guten alten Alkohol, jegliche Scham verloren haben. Das schlimmste daran: du bist dabei nüchtern! Durchaus gibt es aber auch positive Aspekte zur Arbeit nach Sonnenuntergang. Du lernst immer neue Leute kennen, Erwachsene werden nach einigen Gläsern wieder zu Kindern und erzählen dir alles, was ihnen gerade durch ihren benebelten Kopf schwirrt. Langweilig wird einem sicherlich nie. Zum Nachtleben gehört – natürlich – die Musik. Bands und DJs bringen Woche für Woche in ganz Luzern das Publikum zum Tanzen. Damit der Sound auch aus den Boxen dröhnen kann, für das sind die Techniker zuständig. Im Neubad übernimmt Pablo Stalder diese Arbeit. Er sorgt dafür, dass alle Scheinwerfer hell leuchten, die Bässe fett tönen, und die Stimmen sanft ertönen. Sein Job ist es, aus jeder Show das Beste rauszuholen, auch wenn die Band mal scheisse ist – was im Neubad glücklicherweise eigentlich nie vorkomme. Das 3FACH hat Pablo vor dem Doppelkonzert von A=f/m und All XS besucht. Das, was sein Arbeitstag bereits neun Stunden alt, und sollte noch gute vier Stunden dauern. Was den Reiz seiner nächtlichen Arbeit ausmacht, und welche Acts sich Pablo von den Bookern des Neubads wünscht, erfährst du im Podcast.

PS: Am Ende gibt es sogar noch eine Kostprobe der Arbeit von Pablo, den Track “Magical Forest” von A=f/m live aus dem Neubad-Keller.