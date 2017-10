Luzern 180 – Ute – Sozialarbeiterin Sexarbeit “Luzern 180 – Die Nacht aus der Sicht der Arbeitenden” ist unsere Beitragsreihe über all die Menschen, die beginnen zu arbeiten, wenn die Sonne nicht auf- sondern untergeht. Ihr Job beginnt dann, wenn die meisten von uns schlafen gehen. Seit fünf Jahren gilt in der Stadt Luzern ein Verbot von Prostitution in Wohngebieten. Seither sieht man die Sexarbeiterinnen nicht mehr im Tribschen oder in der Baselstrasse, sonderm im Ibach. Im Halblicht der Strassenlampen sieht man stehende Frauen, heute Abend nur sechs oder acht. Es regnet und die Frauen haben Schirme aufgespannt. Vis-à-vis von ihnen, auf der anderen Strassenseite, steht ein unscheibarer hellgrauer Container. Klein aber knallrot ist er mit “Hotspot” beschriftet. Das ist der Beratungscontainer vom Verein Lisa. “Lisa” steht für “Luzerner Verein für die Interessen der Sexarbeitenden. Heute Nacht wird hier gearbeitet – auf der Strasse, in den Autos und im Beratungscontainer.