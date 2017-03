Luzern und Tinder – is it a match? Tinder ist ein Phänomen. Jede/r kennt die Dating-App, aber niemand benutzt sie auch tatsächlich. Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man sich im Freundeskreis über das Thema unterhält. Wie aber sehen dies die Leute auf den Luzerner Strassen? Das haben wir herausgefunden. Die meisten finden also, dass Tinder eher etwas für scheue Menschen ist, die sich nicht getrauen jemanden einfach so anzusprechen. Andere sehen durchaus auch positive Seiten. Der ganze Beitrag im Podcast: