Der Verein Städtepartnerschaft Luzern-Chicago gibt dieses Jahr mal wieder 6 glücklichen Künstler/innen die Möglichkeit zwischen Dezember 2017 und November 2019 vier Monate gratis in Chicago in einem Wohnatelier an ihrer Kunst zu arbeiten. Dabei wird die Arbeit hunderter Luzerner Künstler bewertet, darunter bildende Künstler,Architekte, Musiker, Tänzer, alles was das Herz begehrt. Die Kunstschaffenden bekommen die Möglichkeit in Chicago wichtige internationale Kontakte zu knüpfen & ihrer Karriere einen tritt in den Arsch zu verleihen. Das tolle dabei ist, dass sich jeder anmelden kann, egal ob erfahren & etabliert, oder Grünschnabel & talentiert!