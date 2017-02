Man Power am Duplex Electronic Weekend! Am 17. und 18. Februar 2017 findet im Fri-Son in Fribourg das Duplex Electronic Weekend Festival statt. Ganz im Sinne des House/Techno & UK Bass wird getanzt, bis die Beine nicht mehr können. Der Engländer Manuel Power aka Man Power wird am Freitag an der House/Techno Nacht im Fri-Son auflegen. Dazu hat er auch einen Mix für den Stromstoss gezaubert, den hörst du dann am Freitag. Er erzählt uns über seine neue Heimat Brazilien, die Anfänge seiner Karriere und über die Schwierigkeiten, denen er beim produzieren seines neuen Albums, stiess. Das passende Set von Man Power gibt’s dann am Freitag im Stromstoss, den Podcast dazu findest du dann zu gegebener Zeit hier.