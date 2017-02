Michi Macht Militär Aus Moderator Michi mach Rekrut Huser: Michi tauschte Ende Oktober 2016 das Mikrofon gegen das Sturmgewehr, und statt im Studio herumzustehen, schläft er in Biwaks oder kriecht durch den Dreck. 21 Wochen wird sein Alltag auf den Kopf gestellt – und du bist hautnah dabei. In der Rubrik “Michi Macht Militär” heult sich Michi bei Stooszyt-Kollege Ramon aus, und berichtet von den Hoch- und Tiefpunkten seiner Woche als AdA (Angehöriger der Schweizer Armee). Er berichtet von anderen typischen Armee-Abkürzungen, vom Kasernenputzen, von der Überlebenswoche in Eiseskälte, anstrengenden Eilmärschen, und von Beförderungsgesprächen mit den Vorgesetzten – das volle Programm. Die Rubrik “Michi Macht Militär”: das ist wie “Full Metal Jacket“, aber am Radio. Wehrpflichtige, die Michi Macht Militär hören, werden mental auf ihren Militärdienst vorbereitet. Alle anderen können zurücklehnen und geniessen. Die aktuellsten Folgen kannst du jeweils mittwochs im 3WACH und Mittaxsinfo live miterleben, oder hier im Podcast nachhören.