Mimiks ist nominiert für MTV EMA Der Luzerner Rapper Mimiks ist für den MTV European Music Award (EMA) nominiert. Zweimal hat er es in der Schweiz auf die Nummer eins in den Schweizer Charts geschafft, einmal auf Platz zwei. Nun soll er auch über die Schweizer grenze hinaus bekannt werden. Zusammen mit Lo & Leduc, Xen, Züri West und Pegasus startet er ins Rennen – ab jetzt kann auf der Webseite von MTV EMA gevotet werden. Schaut man sich die Facts in der Beschreibung von Mimiks an, merkt man, dass in einer solch kleinen Beschreibung so viel falsch gemacht werden kann: Was zum Teufel ist “Wenn du nicht weisst wohin”? Und: MIT ANJA ZEIDLER VERHEIRATET?? Was es mit diesen Facts auf sich hat und wieso Mimiks Votings richtig nervig findet, gibt’s hier: