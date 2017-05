Computer-Business ist eigentlich Spielgruppe-Business hier auf 3FACH. Aber diesmal war’s so dringend, dass wir schon am Montag statt am Mittwoch über PC und Heulkrämpfe reden müssen.

Am letzten Freitag ist nämlich ein fett grosser Computer-Virus losgegangen, der Schaden in zweistelliger Millionenhöhe verursachen könnte. Er trägt den ironischen Namen ‘Wanna Cry’, legt ganze Spitäler lahm und will an dein Portmonnaie. Wie funktioniert so ein Virus? Warum machen Hacker sowas? Und vor allem: Was kannst du tun?