Wenn in der Nähe des Zürcher Flughafens auf einer vertrampelten Wiese Ende Sommer das schweizer Hipstervolk zusammenkommt weiss man, dass das Zürich Openair wieder in vollem Gange ist. Und wie das so Anfangs Jahr ist, haben auch sie einen weiteren Teil von ihrem Line Up für 2017 bekannt gegeben. Hier die Übersicht!