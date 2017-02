Niemand zu klein, PolitikerIn zu sein: Jugendsession 2017 Finanzierung der AHV, Migrationsströme, Freihandelsabkommen: dies sind nur drei von elf möglichen Themen, welche an der Jugendsession 2017 vielleicht behandelt werden. Vom 9. bis am 12. November findet diese statt, man kann aber jetzt schon mitbestimmen, welche Themen die 200 Teilnehmer behandeln werden. Unter diesem Link kann man am diesjährigen Themenvoting teilnehmen. Wer mehr will, kann sich auch als Teilnehmer anmelden – man kann sich jedoch glücklich schätzen, wenn man ausgewählt wird. Mehr erfährst du im Podcast: