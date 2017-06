No Zu! Heat Beat Is Lifestyle

In fast schon einer Schaar, könnte man sagen, kommen sie daher. No Zu aus Australien beglückten uns heute mit einer Live Session und einem Interview, bevor sie dann heute Abend im Südpol spielen. Ein Wort, es darf nicht Heat und nicht Beat sein, so war die Regel. Mit einem Wort sollten sie ihre Musik beschreiben. Es enstand: Body Sweat! Genau so sollte ihre Musik auch sein, zum abtanzen und sich in den Körper reinfühlen. Wichtig ist Ihnen auf der Bühne auch die Kleidung. Extravagantes, was sie in ihrem Alltag sonst nie anziehen würden. So ist auch die Parallele von der Musik zu ihrem Leben. Es sind wie zwei Seiten: Zum einen die Band und daneben das Privatleben. Diving in the No Zu! Hier ihre Live Sessions:



…und ihr Interview:



Beginn: 21.00 Uhr

Ort: Südpol Club