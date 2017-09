Open Mic für spontane Flucher An jedem ersten Mittwoch vom Monat wird geflucht und gereimt. In der Gewerbehalle Luzern treffen sich rapwütige MC’s und zeigen ihr Können. Ein Open Mic ist ja nix Neues aber Rapper gehen häufig leer aus. Hier noch ein kurzer Crash-Kurs zum Thema “Freestyle-Rap”: Beim Freestyle werden die Reimtexte direkt ausgedacht, also frei improvisiert. Ein besonderes Merkmal ist, dass jeder Freestyle einmalig ist, da die Texte nicht aufgeschrieben werden. Vor Publikum wird Freestyle–Rap manchmal solo, zumeist aber in einer Cypher (siehe Hip-Hop-Jargon) oder in einem Rap-Battle dargeboten. So, jetzt weiss auch der Indie-Rock-Fan Bescheid. Acid-T, welcher das Rapanoia veranstaltet, ist selber ein begnadeter Freestyler und hat schon einige Male das Ultimate MC Battle gewonnen. Das wohl legendärste Freestyle-Battle fand vor sieben Jahren statt und wurde von Lo dominiert. Ja genau, Lo von Lo & Leduc! Er durfte erste Bestätigung auf Freestyle-Bühnen holen und dieses Battle musst du dir unbedingt reinziehen: Den ganzen Beitrag kannst du hier nachhören.