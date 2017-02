OY: Duo zwischen Erde und All Marcel und Joy alias OY sind weit rumgekommen. In den letzten Monaten spielten sie ihr neustes Album auf Bühnen in Frankreich, Deutschland, Italien, den USA, und sogar Lettland. Zudem leben die beiden seit Längerem in Berlin. Für ein Konzert in der Jazzkantine kehrten sie nun nach Luzern zurück. Im Interview schaut das Duo auf die vergangenen Jahre zurück, und erzählt, wie ihr Album – pardon, die “Space Opera” – “Space Diaspora” entstanden ist. Darauf stellen sie sich die Menschheit vor, wenn sie auf einem neuen Planeten gestrandet wäre. Zudem gibt es im Interview abgespaced-Nerdiges über Sampling, Lustiges über Kostüme, und Interessantes über das Albumkonzept zu hören. In voller Länge kann man das Interview hier nachhören:

