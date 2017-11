Pablo Nouvelle erzählt Erst gerade haben Egopusher ihr Residenzkonzert im Südpol gegeben, kurz davor The KVB und jetzt auch Pablo Nouvelle. Residenzkonzerte sind was zimlich besonderes, denn die Bands arbeiten einige Tage auf ihren Gig hin, währenddem sie im Süspol schlafen etc. Das heisst sie können sich den ganzen lieben langen Tag lang aufs Proben konzentrieren. Aber nur geprobt wird nicht, es werden auch neue Konzepte mit Licht + Ton entwickelt & wieder verworfen. Im Fall von Pablo Nouvelle ist es nochmals spannender, weil er zum ersten mal neue Songs spielen wird. Die Reaktion des Publikums soll ihm dann dabei helfen zu entscheiden welche Songs es auf sein nächstes Album schaffen. Zum Anlass haben wir Pablo Nouvelle bei den Proben im Südpol besucht, ein Video davon wirst du in Kürze dir anesehen können!