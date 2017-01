Primakov aus dem Backpack: Luzerner Rap an der Bounce Cypher 80 Künstler rappten am 26.1. sechs Stunden lang live um die Wette. Rund 40 Minuten waren für Luzerner Rapper reserviert. Mimiks, Marash & Dave, LCone, Visu, TBRW, Hardy etc. haben den Kanton representet. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Marash&Dave sagten den Hatern den Kampf an, LCone prahlte mit Likes auf Instagram, und Mimiks kündigte den Nachfolger zu seinem Mixtape “Jong&Hässig” an. Was sonst noch gerappt wurde, und wie die Luzerner im nationalen Vergleich abschneiden, kannst du hier nachhören: