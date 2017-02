queer, queerer, queeramnesty Lesbisch, schwul, bisexuell, transexuell, intersexuell… – oder einfach kurz: LGBTI! Mit diesem Begriff und der Bezeichnung Queer haben wir uns heute in der Stooszyt näher befasst.

Dazu haben wir mit Regula Ott gesprochen, sie ist in der Organisation von Queeramnesty, die sich für Menschenrechte einsetzt. Sie hat uns die Konflikte, die Menschen wegen ihrer sexuellen Identität im Ausland haben erläutert und dazu aufgezeigt, wie dabei Queeramnesty einschreitet. Passend dazu ist am nächsten Samstag ein Event im Neubad, das Winterfest 2017 – Verboten sein. Dieser Event findet zum vierten Mal statt und ist eine Veranstaltung MIT Queeramnesty, organisiert VON Queer Office in Luzern. Kathy vom Queer Office hat uns in einem Interview gezeigt, wie vielfältig und bunt dieser Event wird: