Heute feiert das ehemalige Kino Royal in Baden seinen 104ten Geburtstag. Ein beträchtliches Alter, wo es vielleicht langsam dem Ende zugeht. Damit hat auch der Verein Royal Baden, der im Gebäude im ehemaligen Kino Royal ist, zu kämpfen.

Der Verein Royal Baden, ein Ort an dem Musik und Kultur herrscht und zum Beispiel auch das Animationsfilmfestival Fantoche stattfindet.

Nach mehreren Verlängerungen lassen die Grundeigentümer, die Zuriba AG, nicht mehr mit sich verhandeln. Anfangs 2018 soll das ehemalige Kino Royal in Baubüros umgebaut werden. Dagegen wurde jetzt eine Petition ergriffen und erfolgreich gesammelt, so, dass sie als “Geburtstagsgeschenk” eingereicht werden kann. Jetzt heisst es nur noch abwarten und Hope for the Best!

Hier der Bericht zum Nachhören:



Royal

Bahnhofstrasse 39

5400 Baden