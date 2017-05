Same-Day-Delivery von CBD-Gras in Luzern! Dominik aka Doctor Greenthumb liefert seit gestern CBD-Gras auf Bestellung noch am selben Tag bis vor deine Haustür. Für einen kleinen Aufpreis von 5.- kannst du dir diesen Service gönnen, indem du bis spätestens 17:30 Uhr ein SMS an die Nummer 076 246 66 33 schickst. Ab 18:00 Uhr düst Doctor Greenthumb dann durch Luzern + Agglo, um die Bestellungen auszuliefern!

Alle weiteren Infos findest du hier!