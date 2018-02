Samyel in der Bettstatt Manchmal singt er auf Irisch, manchmal auf Französisch. Samyel nennt sich einen “Singer-Song-Scribbler”. Was das für ihn genau bedeutet, hat er uns im Interview verraten. Bis jetzt hat er ein paar EP’s veröffentlicht, bald soll aber ein ganzes Album folgen. Zurzeit ist er ziemlich viel unterwegs, wohnen tut er aber eigentlich in Barcelona. Viele seiner Songs entstehen während dem Reisen, im Flugzeug, Bus oder im Zug.

Heute macht er aber einmal Halt und spielt in der Bettstatt!! Bei der Gelegenheit hat Samyel gerade noch paar Songs live gespielt!