Satelliten – Comics durch ganz Luzern Nebst den Hauptaustellungen am Fumetto gibt auch dieses Jahr wieder die Satellitenaustellungen. In 50 Cafés, Restaurants und Kunsträumen der Stadt Luzern und Umgebung, können Bildergeschichten aus aller Welt betrachtet werden. Die Satellitenaustellung bietet mehr als nur schöne Bilder. Sie bietet gerade jungen Künstlern aus der Schweiz oder von sonst wo, auch eine Möglichkeit sich zu präsentieren. Gestern fand ein Spaziergang durch ein paar dieser Satelliten statt. Wilma war dabei und traff unter anderem Künstler, wie auch junge Helferinnen aus Russland. Hier zum Beitrag:

Möchtest du auch einen geführten Spaziergang durch die Satelliten, dann hast du am 05. April noch die Möglichkeit dazu. Mehr Infos und das Anmeldungsformular findest du HIER.

Letztes Jahr war die Sprechstunde live vor Ort dabei. Hier kannst du nachhören, über was sie mit Charly Martashova (Comics-Zeichnerin), Fabian Sengebusch (gastierte mit seinem Comic-Bus am Festival) und Till Lukat (Comic-Zeichner) gesprochen haben.