SBB: Entgleisung legt Luzern lahm Kurz vor 14.00 Uhr ist heute ein Zug der Trenitalia kurz nach der Abfahrt aus dem Bahnhof Luzern aus den Schienen gesprungen und entgleist. Dabei ist ein Wagen gekippt und eine Fahrleitung zerstört worden. Die beschädigte Fahrleitung stand unter Starkstrom, was lebensgefährlich sein kann, und musste zuerst geerdet werden. Der Strom im ganzen Bahnhof musste abgestellt werden. Danach konnten die Fahrgäste evakuiert werden. Am Bahnhof Luzern können bis mindestens zum heutigen Betriebsschluss keine Züge hinein oder hinaus fahren. Es gibt Busse von den Agglomerations-Orten in die Stadt hinein. Die SBB rät aber von Reisen nach Luzern ab. Unklarheiten sind, ob es Verletzte gegeben hat und was die Ursache der Entgleisung ist. Vor Ort laufen Abklärungen. Das Ausmass der Schäden muss erst noch bestimmt werden.