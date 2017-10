Konzerthaus Schüür und Zwischennutzung? Selten gehört. Ist aber so. 1992 wurde das Kulturhaus in Betrieb genommen und behielt stets den Status der Zwischennutzung. Auch heute, an ihrem 25. Jubiläum, kann ihnen die Stadt Luzern keine konstante Nutzung versichern. Der Grund dafür: Das Südzubringer-Projekt. Irgendwann soll der Verkehr in und aus der Stadt neustrukturiert werden und dann muss das Konzerthaus Schüür weichen.

Mit dem Gedanken und dem Gefühl, dass die Schüür als Zwischennutzung gesehen werden soll, konnte sich nicht mal Judith Christen, Mitarbeiterin der Dienststelle Kultur & Sport der Stadt Luzern anfreunden: