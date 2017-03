1992 wurde das Konzerthaus Schüür in Luzern eröffnet. In diesen 25 Jahren sind schon unglaubliche viele Bands dort auf der Bühne gestanden. Aber nicht nur im grossen Saal, sondern auch unter im Erdgeschoss bei der Bar. Und genau dort ist es in den letzten Wochen laut zu und her gegangen. Nicht weil eine Band gespielt hat, sondern weil das Konzerthaus die Bühne umgebaut hat.

Sie erfüllen sich damit einen langjährigen Traum, denn richtig praktisch war das bisherige Konzept nicht. Der Raum im Erdgeschoss ist vieles: Bar, Garderobe, Kasse, WC, Töggeli-Bereich und Party/-Konzertraum. Jetzt hat alles seinen Platz und die neue Bühne sieht richtig hübsch aus.

Welchen Herausforderungen sich das Schüür-Team stellen musste welche Wand ein Einhorn ziert erfährst du hier: