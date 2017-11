Auch in der Schweiz gibt es zahlreiche Award-Shows: Die alljährlichen Swiss Music Awards, das M4MUSIC-Festival oder der innerschweizer Sprungfeder Bandcontest. Bei den Swiss Live Talents wird nur die Live-Performance bewertet. Eine hochkarätige Jury aus aller Welt entscheidet sich für sieben Gewinner aus sieben Kategorien. Die verschiedenen Kategorien entsprechen den verschiedenen Genres und bieten einen bunten Strauss an Talent. Die Preise sind nicht nur von finanzieller Natur: Gewinner bekommen die Chance an grossen Festivals im In- und Ausland zu spielen. Am kommenden Freitag und Samstag findet der Swiss Live Talents Music Marathon statt. Lange Rede kurzer Sinn: 40 Bands spielen in 6 verschiedenen Lokalitäten an 2 Tagen. Wir haben mit François Moreillon gesprochen, er ist Präsident vom Swiss Live Talents Board. Den Beitrag kannst du als Podcast hier nachhören.