Spielzeit 17/18 – Luzerner Theater Intendant Benedikt von Peter hat heute Vormittag gemeinsam mit den Künstlerischen Leiterinnen Regula Schröter (Schauspiel) und Kathleen McNurney (Tanz) das Programm der Spielzeit 17/18 vorgestellt. Der “Theaterplatz” wird in der kommenden Spielzeit der Dreh- und Angelpunkt sein. Das LT hat ihn zu seinem Motto erklärt. Am Theaterplatz werden Verbindungen geschaffen: Von der Bühne, über die Box zur Jesuitenkirche, rüber ins UG bis in die Wohnzimmer der Luzernerinnen und Luzerner. Weiteres Neues für die Spielzeit 17/18 ist eine 50% Vergünstigung für Personen unter 16 Jahren, sowie Studierende und Lernende. Dazu gibt es noch eine halbjährige Theater-Flat-Rate, für 99.- kann man 6 Monate lang so oft man mag ins Luzerner Theater gehen. Ebenfalls haben wir einen kurzen Blick in den Spielplan der Spielzeit 17/18 geworfen, Intendant Benedikt von Peter hat dazu einige Highlights vorgestellt – das alles im Podcast!