Sprungfeder: Die Finalisten-Bands Die Nachwuchsplattform Sprungfeder bietet jungen Musikschaffenden zwischen 16 und 25 Jahren die Gelegenheit gegen andere Teilnehmer*Innen auf einer der grossen Zentralschweizer Bühnen anzutreten. Wer weiterkommt und schlussendlich im Finale landet entscheidet zu 50% der/die Zuschauer*In in der Vorrunde und im Finale dann ebenfalls das Publikum zu 25%. Am nächsten Samstag, am 2. Dezember, findet in der Schüür das grosse Finale statt. Wir haben die Finalisten-Bands bei uns im Studio. Down Side Up (SZ)

Acheronian Scar (LU)