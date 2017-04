Stanser Musiktage – Das war der Freitag Es pisst auch am Freitag an den Stanser Muisigtäge hinnä, de Rägä chunnt nidsi…oder so. ABER das mochte unsere Festivalstimmung auch an Festivaltag 4 und Übertragungstag 2 nicht mindern. Siehe das Gesicht von Moderator Joel: Festivalleiterin Esther Unternährer (unsere Ex-3FACH Geschäftsleiterin(!)) ist denn auch trotz des Wetterunglücks zufrieden und zieht eine possitive Zwischenbilanz: (Podcast folgt) Sieben Konzerte in sieben Tage, diesen Konzertmarathon haben Orkesta Mendoza, die Arizona- / Mexico.Combo rund um Calexico Mann Sergio Mendoza hinter sich. Sergio Mendoza’s (Calexico) @orkestamendoza bei uns im Interview an den Stanser Musiktagen – ihr Konzert hörst du LIVE ab 20:00 auf 96.2/97.7 FM /DAB+ / 3fach.ch – Im Anschluss ausserdem auch Islam Chipsy😍 Tune in📻 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 28. Apr 2017 um 10:35 Uhr Im Interview in unserer Ü-Büchse zeigten sie sich aber kafifrisch und interessiert der Schneewolken verhangenen Nidwaldner Bergen. Ihr Konzert dann rappel voll. Wie im Interview angekündigt, mit ihren besten Hemden trotz sieben Tagen ohne Dusche auf der Bühne und mit der vollen Ladung Latin-Groove in die Beine. (Konzertausschnitt folgt) Gleich ONAIR live von den Stanser Musiktagen – Islam Chipsy & EEK – Egypt Chaabi Synth at its best📻🎹🎉 Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 28. Apr 2017 um 13:08 Uhr Währenddem artificial Trendies zu Colin Stetson pilgerten, besuchten uns die Elektro Chaabis rund um Islam Chipsy & EEK. Egypt Underground analyzed by Moderatorin Cynhia: Viel Tanz im Kollegi, diesen Freitag also, insbesondere während des fuluminanten Schlussacts Islam Chipsy & EEK. Samstag ab 18:00 überträgt 3FACH Konzerte und Interviews von Dillon feat. SängerInnen der Musikschule Stans, Dele Sosimi und DJ Fett. Tune in!