Heute ist wiedermal Café EntreCorde in der Gewerbehalle. Diesesmal mit Steve Waitt & Band!

Jazz, Blues, Folk, Rock. Eine Mischung aus all diesem und noch Country Music. So wird Steve Waitts Musik beschrieben. Dass Steve ein Musiker werden will, wusste er schon immer, auch wenn es in Amerika, wie fast überall auf der Welt, nicht einfach ist, Musiker zu sein und es, laut Steve, auch noch schlimmer sein wird mit dem neuen “Guy up in the White House” an der Spitze.

Seine Musik ist unter anderem von Indie Band Grizzly Bear, Beach House , aber auch von den Orten an denen er gelebt hat, von San Francisco bis nach New York, inspiriert.

Steve Waitt – Go On Then



Hier das Interview zum nachhören: